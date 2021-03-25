بالفيديو.. بادرة طيبة من محمد صلاح تجاه منتخب كينيا

المستقلة/- أقدم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول على بادرة طيبة تجاه لاعبي منتخب كينيا داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021” بعد التعادل الذي حققه أمام نظيره كينيا بهدف لكل منهما.

وحرص محمد صلاح على التوجه لغرفة خلع الملابس الخاصة بمنتخب كينيا من أجل تهنئة اللاعبين على المستوى المميز الذي قدموه أمام مصر.

وأكد نجم ليفربول للاعبي كينيا على أنهم قدموا أداء ومباراة كبيرة أمام مصر اليوم وتمني لهم التوفيق في المباريات المقبلة.

فيما وجه مدرب كينيا الشكر لمحمد صلاح على زيارته المفاجئة لهم في غرفة خلع الملابس.

وبهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليحسم تأهله إلى البطولة الإفريقية رفقة جزر القمر الذي تأهل عن نفس المجموعة.

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