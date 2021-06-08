بالصور.. منتخب العراق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة هونج كونج

المستقلة/- استأنف منتخب العراق تدريباته على ملعب مدينة حمد تحضيرا لمباراة هونج كونج يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وسيفتقد أسود الرافدين خدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونج كونج، بسبب تراكم البطاقات الملونة، فيما سيكون اللاعب سعد ناطق متاحا للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا.

ويواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة هونج كونج.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط ل‍هونج كونج ونقطة ل‍كمبوديا.