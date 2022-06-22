بالصور.. محمد بن سلمان يصل انقرة في زيارة رسمية

المستقلة/- وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، قادما من الأدرن، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.

وعقد بن سلمان لقاءً ثنائياً مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي بعد انتهاء مراسم الاستقبال، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

ويختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة في تركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضاً توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، إضافة الى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة ولي العهد لتركيا ضمن جولة إقليمية بدأت في مصر ثم الأردن و ويختتمها بتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له.