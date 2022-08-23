بالصور .. ماريان صلاح تبدء تصوير فيلا 9

المستقلة/- بدأت الفنانة الشابة ماريان صلاح تصوير دورها فى فيلم فيلا 9 من أنتاج : شركه دونا دونى للأنتاج الفنى دانيال غطاس و من تأليف و أخراج : إبراهيم الباشا و من بطولة : أحمد سلامة و محمد نجاتى و محمد سليمان وماريان صلاح و ندى بهجت ووفاء قمر و ليلى قاسم .

وكشفت ماريان صلاح عن ملامح الشخصية التى تجسدها من خلال أحداث الفيلم قائلة : أجسد شخصية محورية تدور حولها كل أحداث الفيلم  وهي شخصية “فريدة” زوجة الطبيب “جرير” و هو يحبها لدرجه الهوس و حين تموت تبدء اللعنة.

الفيلم ينتمى لنوعية الـ “سيكو-دراما” والرعب حيث تدور أحداثه داخل أحدى الفيلات التى تشهد حدوث عدد من الظواهر الغامضة.

وأوضحت صلاح أن الفيلم من أنتاج دانيال غطاس في أول تجاربه السينمائية و أتوقع ان يكون منتجآ واعدآ يقدم الكثير من الأعمال السينمائية المتميزة  .

وتضيف دانيال هو الذى  اختارني لهذا الدور لأنه وجد فيّ الملامح البريئة المناسبة للدور لهذا أشكره لأنه رأى فى تلك الزاويه الجديدة التى تناسب هذه النوعية من الأدوار .

جدير بالذكر ان ماريان صلاح شاركت من قبل في عدد من الأعمال المتميزة منها : مسلسلات أتنين في الصندوق، و نيللي و شيريهان، و فيلم دعدوش .

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