بالصور .. ابنة أمير سعودي تخطف أنظار السعوديين

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صورًا لفتاة صغيرة برفقة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، في رحلة بحرية.

وانتشرت صور الأمير عبد العزيز صحبة ابنته الأميرة، الجوهرة الصغيرة، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء نزهة بحرية في شواطئ مدينة جدة، على متن اليخت الخاص به قبل غروب الشمس.

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وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين الذين دعوا الله له ولابنته بأن يحفظهما.

والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الأصغر من أبناء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، مواليد (16 أبريل 1973)، وشغل سابقا مناصب مهمة في المملكة مثل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ورئيس ديوان مجلس الوزراء.