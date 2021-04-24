بالأرقام.. هل خرج الشرطة من دوري أبطال آسيا؟

المستقلة/- تلقى الشرطة العراقي خسارة جديدة في دوري أبطال آسيا، بسقوطه بنتيجة 2-1 أمام أهلي جدة السعودي في الجولة الرابعة.

الشرطة خسر المباريات الأربعة التي لعبها حتى الآن ولم يجمع أي نقطة، ليتذيل ترتيب المجموعة بلا نقاط.

وحسابيا وبالأرقام بات الشرطة خارج الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، حتى في صورة فوزه على الدحيل القطري واستقلال الإيراني في آخر جولتين.

وجمع الدحيل 8 نقاط، واستقلال 7 نقاط، والأهلي 7 نقاط، ما يعني أن الشرطة لن يتمكن من التفوق على أي منهم.

ويلعب الشرطة مع الدحيل في الجولة الخامسة يوم الثلاثاء، ثم استقلال في الجولة الأخيرة يوم الجمعة.