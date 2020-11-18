بالأرقام: كاتانيتش أفضل من درب منتخب العراق آخر 10 سنوات

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يسير منتخب العراق بخطى ثابتة مع مديره الفني الحالي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

كاتانيتش تولى مهمة تدريب “أسود الرافدين” في سبتمبر/أيلول 2018، خلفا للمدرب السابق باسم قاسم.

الأرقام تثبت أن كاتانيتش هو أفضل من درب منتخب العراق في آخر 10 سنوات، مقارنة بباقي المدربين الذين أداروا 15 مباراة على الأقل.

وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين كاتانيتش صاحب الـ57 عاما وسابقيه من مدربي “أسود الرافدين” في السنوات الـ10 الأخيرة.

الألماني ولفجانج سيدكا

أغسطس/آب 2010 – أغسطس/آب 2011

لعب 27 مباراة – فاز 13 – تعادل 6 – خسر 8

نسبة انتصارات 48.15%

البرازيلي زيكو

أغسطس/آب 2011 – نوفمبر/تشرين الثاني 2012

لعب 22 – فاز 10 – تعادل 6 – خسر 6

نسبة انتصارات 45.45%

العراقي حكيم شاكر (ولاية ثانية)

سبتمبر/أيلول 2013 – نوفمبر/تشرين الثاني 2014

لعب 15 – فاز 5 – تعادل 4 – خسر 6

نسبة انتصارات 33.3%

العراقي باسم قاسم

مايو/أيار 2017 – أغسطس/آب 2018

لعب 17 – فاز 8 – تعادل 8 – خسر 1

نسبة انتصارات 47%

السلوفيني ستريشكو كاتانيتش

أغسطس/آب 2018 – حتى الآن

لعب 30 – فاز 15 – تعادل 11 – خسر 4

نسبة انتصارات 50%