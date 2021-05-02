باكستان: الأسابيع المقبلة ستكون حرجة

المستقلة /- تقترب حصيلة وفيات كورونا في باكستان من 18 ألفا مع استمرار معاناة البلاد من الموجة الثالثة للجائحة.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية المدعومة من الجيش والمكلفة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا في باكستان عن تسجيل 146 وفاة بالفيروس، السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في باكستان جراء الفيروس إلى 17957.

وحذر وزير التخطيط والتنمية أسد عمر، المواطنين من أن “عدد مصابي الفيروس الذين هم في حالة متأخرة يتزايد بسرعة وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة للغاية بالنسبة لباكستان”.

وحث المواطنين على الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي دعما لجهود الحكومة في الحد من انتشار الفيروس.

ونشرت باكستان قواتها في المدن شديدة الخطورة لمنع المواطنين من انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق المؤسسات في الوقت المحدد. كما تعمل المكاتب أيضا من خلال عدد أقل من الموظفين ولعدد ساعات أقل أيضا.

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