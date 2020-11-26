باسم قاسم يوضح حقيقة المفاوضات مع الشرطة
(المستقلة) علق باسم قاسم، مدرب الزوراء، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص مفاوضاته مع نادي الشرطة.
وقال قاسم في تصريح نشره الموقع الرسمي للزوراء: “أنا ملتزم اخلاقيا بعقدي مع الزوراء، والكلام عن المفاوضات بعيد كل البعد عن المصداقية”.
وأضاف: “أطالب وسائل الاعلام والأخوة الإعلاميين بنقل الاخبار بشكل محترم، وذلك لأن ما ذكر يعتبر إساءة لي”.
وتابع: “لدي عقد مع الزوراء ومدرب بتاريخي واسمي من المستحيل أن يجلس مع ناد آخر ولديه ارتباط مع نادي”.
وأتم: “أركز على عملي مع النوارس لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة، والابتعاد عن الأخبار الكاذبة ومروجيها”.
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