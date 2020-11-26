باسم قاسم يوضح حقيقة المفاوضات مع الشرطة

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(المستقلة) علق باسم قاسم، مدرب الزوراء، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص مفاوضاته مع نادي الشرطة.

وقال قاسم في تصريح نشره الموقع الرسمي للزوراء: “أنا ملتزم اخلاقيا بعقدي مع الزوراء، والكلام عن المفاوضات بعيد كل البعد عن المصداقية”.

وأضاف: “أطالب وسائل الاعلام والأخوة الإعلاميين بنقل الاخبار بشكل محترم، وذلك لأن ما ذكر يعتبر إساءة لي”.

وتابع: “لدي عقد مع الزوراء ومدرب بتاريخي واسمي من المستحيل أن يجلس مع ناد آخر ولديه ارتباط مع نادي”.

وأتم: “أركز على عملي مع النوارس لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة، والابتعاد عن الأخبار الكاذبة ومروجيها”.

 

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