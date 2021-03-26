باسم قاسم يتولى تدريب أحد أندية الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- قررت الهيئة الادارية لنادي النفط تعيين باسم قاسم مديرا فنيا لفريق كرة القدم خلفا للمدرب يحيى علوان.

وأنهى علوان مهام عمله بالتراضي مع إدارة الفريق على خلفية النتائج السلبية في الدوري العراقي الممتاز والخروج من بطولة الكأس بركلات الترجيح أمام فريق الحدود.

وأثنى أمين سر النادي مشتاق كاظم على الجهود التي قدمها المدرب الكبير يحيى علوان مبينا أن إدارة النادي بالتراضي مع الكابتن علوان تم الاتفاق على فسخ التعاقد معه.

وأتم كاظم أنه وعلى الفور تم فتح قنوات الاتصال مع باسم قاسم لاستلام مهمة قيادة الفريق والذي وافق على تولي المهمة.

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