باريس يحسم الجدل بخصوص مستقبل بوكيتينو

المستقلة/- حسم ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول إمكانية الاستغناء عن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق، ردا على ما يتردد بأن المدرب الأرجنتيني طالب بالاستقالة من منصبه.

وصرح ليوناردو عبر إذاعة فرانس بلو “ماوريسيو بوكيتينو مرتبط معنا بعقد لمدة عامين، ونحن سعداء للغاية”.

وربطت تقارير صحفية، اسم بوكيتينو مرة بقيادة ريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان، ومرة أخرى بالعودة مجددا إلى توتنهام هوتسبير.

وعن تتويج توماس توخيل مدرب باريس السابق بلقب دوري الأبطال مع تشيلسي، رد ليوناردو ضاحكا “كنت أتوقع الأسوأ”، مضيفا “هذا طبيعي ووارد في كرة القدم، وأنا سعيد من أجله لأنه مدرب سابق لسان جيرمان”.

وتابع “لقد اتخذنا قرارا بالانفصال عن توخيل، ومواصلة العمل.. وأنا سعيد أيضا لتياجو سيلفا رغم إصابته في النهائي”.

واستطرد المدير الرياضي لبي إس جي “كل هذا وارد في كرة القدم، كنا قريبين للغاية في الموسم الماضي حيث وصلنا للمباراة النهائية، وأعتقد أن ما قمنا بهذا الموسم يعد نتائج إيجابية للغاية”.

واستمر “وصلنا لقبل نهائي دوري الأبطال، أما في الدوري فقد واجهتنا عدة مشاكل في البداية مثل كثرة الإصابات بخلاف صعوبات أخرى في سوق الانتقالات والاستعانة بمدرب جديد في منتصف الموسم”.

وشدد لكن الفريق قدم تحت قيادة بوكيتينو، مجموعة عروض قوية ضد برشلونة وبايرن ميونخ ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي الذي يعمل منذ 6 سنوات مع مدرب رائع بحجم جوارديولا”.

وأتم “لقد فزنا بكأس فرنسا وكأس السوبر، ونافسنا حتى الجولة الأخيرة على لقب الدوري قبل أن يتوج به ليل، وإجمالا راض تماما عما قدمه الفريق في آخر موسمين”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

أجويرو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

رياضية

انطلاق حملة دعم منتخب العراق في شوارع بغداد

رياضية

الاتحاد الأوروبي يرد على تحركات أندية دوري السوبر

رياضية

باريس يحسم الجدل بخصوص مستقبل بوكيتينو

رياضية

ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ

اخبار فلسطين

وفد فلسطيني يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام في مصر

رياضية

راموس على رادار عملاق إنجليزي

رياضية

راموس على رادار عملاق إنجليزي

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن ردع الأعداء بالتعاون مع الجيش المصري

رياضية

زيدان يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

اخر الاخبار

السعودية تصدر إجراءات مشددة لمكافحة التدخين

اخبار السعودية

وزير الشؤون الإسلامية السعودية: مكبرات الصوت بالمساجد من المستجدات

اخبار فلسطين

رئيس المخابرات العامة يبحث مع قيادة حماس بغزة إعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار

رياضية

أزمة دوري السوبر الأوروبي تصل للمحكمة

اخبار مصر

مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية متأثرا بـ كورونا

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة غياب الرقابة على أموال الأوقاف

اخر الاخبار

مصر تخصص مستشفيات لعلاج حالات الفطر الأسود