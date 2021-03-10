باريس ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزا عريضا برباعية مقابل هدف في مباراة الذهاب بملعب “كامب نو” معقل البارسا، ليضع قدما في الدور ربع النهائي.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة باريس ضد برشلونة، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس ضد برشلونة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد برشلونة

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 1

التشكيل المتوقع لمباراة باريس ضد برشلونة