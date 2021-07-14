باريس سان جيرمان ينهي اهتمامه بضم ميسي

المستقلة/- ألغى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامه بفكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، والذي انتهى تعاقده مع برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة لو باريزيان أن إدارة بي إس جي تخلت عن فكرة ضم ميسي، رغم إحياء التكهنات بشأن هذه الصفقة بعد المشاعر الودية بين اللاعب والثلاثي دي ماريا وباريديس ونيمار، بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الباريسي لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد لنهاية أغسطس/آب المقبل، وقالت أيضا “ملف صفقة ميسي تم إغلاقه، ولا داع لإعادة فتحه مجددا”.

ورجحت الصحيفة الفرنسية أن ليونيل بصدد توقيع عقد جديد مع البارسا لمدة موسمين، لكنه لا يستعجل هذه الخطوة، وينتظر أن تتجاوز إدارة ناديه الأزمة المالية بعرض بعض اللاعبين للبيع مثل صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وأنطوان جريزمان.

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