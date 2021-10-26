بارزاني يلتقي السفير الامريكي في العراق

المستقلة/- اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مع ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ووفد مرافق له.

وبحث الاجتماع انتخابات مجلس النواب العراقي ونتائجها، الأوضاع في العراق بصورة عامة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

واتفقت آراء الجانبين على أن عملية التصويت جرت بشكل منظم تقنياً وبدون مشاكل، ومن المهم بعد المصادقة على النتائج أن تتشكل حكومة شاملة في العراق تلبي آمال وتطلعات المواطنين.

وفي هذا الصدد، جرت الإشارة إلى بيان مجلس الأمن الدولي الذي ساند عملية التصويت وعدها خطوة مهمة. كما قيم المجتمعون عالياً دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في إجراء عملية التصويت، ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكل الأطراف التي دعمت هذه العملية.

وسلط الرئيس نيجيرفان بارزاني الضوء على قانون الانتخابات الذي جرى تطبيقه للمرة الأولى في العراق مؤكداً أن رئاسة إقليم كوردستان تعمل من اجل الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان لتحقيق وحدة صف الأطراف الكوردستانية.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أمريكا، علاقات أربيل – بغداد، مساعي العراق لتطبيع علاقاته مع الدول المجاورة ودول المنطقة، أهمية السعي لحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وتطبيق الدستور، اتفاقية سنجار، علاقات إقليم كوردستان مع الدول المجاورة، خطر وتهديدات داعش، الأوضاع في سوريا والمستجدات في أفغانستان، شكلت محاور أخرى للاجتماع.

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