بأمر من الكاظمي .. تشكيل لجان لمعرفة الجهات التي اغتالت الناشطين في كربلاء

بأمر من الكاظمي .. تشكيل لجان لمعرفة الجهات التي اغتالت الناشطين في كربلاء

المستقلة /- أعلنتْ محافظةُ كربلاء، تشكيل لجنتين تحقيقيتين لمعرفة الجهات التي اغتالت الناشطين، إحداهما بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “المحافظة تسعى بكل جهد في متابعة نتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخاصة بجريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني والنشطاء الاخرين الذين تم اغتيالهم ومن بينهم الروائي علاء مشذوب وفاهم الطائي”.

وأضاف أن “لجنة اخرى شُكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسنقدم لها الدعم الكامل للوصول الى الجناة، مؤكدا وجود تعاون كبير بين اللجنتين”.