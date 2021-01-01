طهران : اسرائيل تدرك ان ردنا سيكون ساحقا حال اقترابها من الخطوط الحمراء

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المستقلة/- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح لوكالة “فارس” يوم الجمعة، أن إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء.

وقال: “نحن واثقون من الرد على أي إجراء أمريكي ومستعدون لأي سيناريو”.

وشدد على أن إيران لن تتساهل في ما يخص أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

وأضاف أن إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء.

وأشار إلى أن بعض التقارير بشأن التشكيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة استعدادا للحرب واقعي، وبعضها ضجة إعلامية.

ولفت إلى وجود مؤشرات على تحركات أمريكية شيطانية في المنطقة، محملا إياها عواقب أي مغامرة جديدة.

المصدر: وكالة “فارس”

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