اوساط اقتصادية ترحب بافتتاح فرع مصرف عراقي  في دبي

 

المستقلة/- باركت اوساط اقتصادية افتتاح فرع لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي، عادين بانه خطوة ايجابية على طريق تطوير القطاع المالي في العراق.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي وصف افتتاح فرع مصرف التنمية بالخطوة المهمة على التواجد عن قرب الى المصارف الدولية، كون مدينة دبي تظم افضل المصارف في المنطقة والعالم، لافتا الى ان هذا الاحتكاك يضيف شيء جديد الى اداء القطاع المصرفي العراقي من خلال خير ممثل مصرف التنمية الدولي.

في وقت اثنى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب على جهود مصرف التنمية الدولي، وبارك افتتاح فرع المصرف في مدينة دبي

واشار غالب الى انها خطوة مهمة، حيث يتبوء مصرف عراقي خاص موقعاً مهماً ضمن القطاع المصرفي الإماراتي والعراقي بعد أن حصل على ثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ونظم حفلاً بهذه المناسبة حضره محافظ البنك المركزي العراقي  ووكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية وغرفة تجارة دبي واتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وسفراء الدول المعتمدين لدى الدولة والسفارة العراقية وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين والاجانب على كافة المستويات.

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