اهمها البلاستك.. استيرادات العراق من مصر بلغت 460,784 مليون دولار

المستقلة /- عدت “البلاستيك والمواد الكهربائية” أهم استيرادات العراق من مصر خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في إحصائية على موقعه و تابعته المستقلة، ان “العراق استورد من مصر خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 460,784 مليون دولار”، مبينة أن “نمو الاستيرادات انخفض من مصر بنسبة 4% ما بين عامي 2017 إلى 2021”.

واضاف ان “البلاستيك والأغراض من ذلك القبيل جاءت أولا في استيرادات العراق من مصر بقيمة بلغت 80 مليون دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة مالية بلغت 79 مليون دولار تليها مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة بلغت 49 ملايين دولار، تليها الخضار بقيمة بلغت 37 مليون دولار”.

كما اشار الموقع الى ان “صادرات العراق إلى مصر بلغت 322,808 مليون دولار”، مبينة ان “هذه الصادرات انخفضت بنسبة 24% ما بين 2017 الى 2021”.

وذكر أن “اهم صادرات العراق الى مصر هو الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة مالية بلغت 314 مليون دولار، تليها الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة 7 ملايين دولار”.

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