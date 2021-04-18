انفصال الفنانة السعودية يامور عن زوجها الفنان القطري محمد أنور

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة السعودية يامور عن انفصالها عن زوجها الفنان القطري محمد أنور بعد زواج دام 5 أعوام، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت الفنانة يامور ، قائلة: ”بكل قناعة ورضا وتفاهم.. تم انفصالي من محمد، كل الخير والسعادة أتمناها لصديقي الفنان محمد أنور“.

وما إن مضت بضع ساعات حتى قامت الفنانة السعودية بحذف المنشور من حسابها، دون أن تكشف أي تفاصيل أو سبب الحذف.

وتزوجت الفنانة يامور من الفنان القطري محمد أنور في الأول من أكتوبر عام 2016 وذلك بعدما شاركا سويا في بطولة مسرحية طار الوزير التي عرضت في السادس من يوليو عام 2016، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ فهد الباكر وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم الصديقي وبطولة عبدالعزيز جاسم وعبدالناصر درويش وسعد بخيت وماجدة سلطان.

ورزقت يامور بطفلتها الأولى “ماريا” من زوجها محمد أنور في ديسمبر عام 2019، و كشفت يامور أن زوجها أصرّ على تسمية الطفلة بنفسه.

وتحدثت يامور في مقابلة صحفية عن علاقتها بزوجها قائلة: “لا يمكن الحكم بسهولة على الناس، لأنه لكل زواج من الوسط الفني قصة مستقلة تغاير الأخريات، فانأ وزوجي محمد أنور طغى على زواجنا العشق، وأنا غيورة جداً، وهو يقدِّر غيرتي ويتعامل مع زميلاته ومعجباته بطريقة لا تؤذيني على الإطلاق”.

وأضافت: “لقد طلب مني الإعتزال في مرات عديدة لكننّي رفضت، حتى فقد الأمل، وأضحى يساندني في جميع اختياراتي”.

شاركت يامور في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها “هلي وناسي”، “قلوب بيضاء”، “ظل الحلم”، “​سيلفي​ 2 و3″، “أصعب قرار”، “آخر المطاف”، “بين ليلة وضحاها”، “مستر كاش”، “عندما يزهر الخريف 1 و2″، و”كلام الناس 2 و3”.