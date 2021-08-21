انخفاض اسعار النفط لتسجل اكبر خسارة اسبوعية في 9 اشهر

المستقلة/- سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر بنزولها في آخر جلسة لها قبل إغلاقها، لينخفض خام البصرة إلى أكثر من 8.5% في اسبوع.

وانخفض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة 95 سنتا وبنسبة تغيير بلغ 1.41% ليصل الى 66.23 دولاراً ليسجل خسارة أسبوعية بلغت 8.56%.

كما شهد الخام العربي السعودي انخفاضا في آخر جلسة له بلغ نسبته 0.86% ليصل الى 67.77 دولاراً وانخفض الخام الكويتي بنسبة 4.33% ليصل الى 67.47 دولاراً.

ويرى مختصون ان تصاعد وتيرة الإصابة بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا، اعادة العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قيود السفر لوقف الانتشار.

ونزل خام برنت 8% خلال الأسبوع، ليسجل 65.18 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نيسان.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ايلول على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2% إلى 62.32 دولاراً للبرميل، ليخسر أكثر من 9% خلال الأسبوع.