انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة عدد اصابات كورونا حول العالم

المستقلة/- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع عودة ظهور Covid-19 في العديد من المناطق.

وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد التخلي عن اجتماع أوبك + بشأن مستويات الإنتاج، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تخفيضه خلال الوباء.

انخفض غرب تكساس الوسيط تسليم آب بنسبة 0.2٪ إلى 74.41 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05.11 صباحًا بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة 3.3٪ خلال الجلستين الماضيتين، خسرت العقود الآجلة 0.8٪ الأسبوع الماضي.

وانخفض خام برنت في التسوية لشهر سبتمبر بنسبة 0.23٪ إلى 75.38 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أضاف 1.9٪ يوم الجمعة.

ولا يزال فيروس كورونا مصدر قلق دائم، حيث أبلغت الولايات المتحدة عن معظم الحالات منذ منتصف مايو حيث تترسخ منطقة الدلتا في المناطق الأقل تحصينًا.

وحذر المسؤولون الفرنسيون من موجة جديدة، في آسيا تمر إندونيسيا بمخاض تفشي كبير، كما أن أعداد الحالات مرتفعة أيضًا في تايلاند وماليزيا.

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