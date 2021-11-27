انتخاب احمد الجروان رئيساً لـ«منتدى باريس للسلام»

المستقلة/- انتخبت الجمعية العمومية لمنتدى باريس للسلام والتنمية أحمد بن محمد الجروان رئيساً للمنتدى، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة عدد من النخب الإعلامية والأكاديمية والسياسية وقيادات من المجتمع المدني في فرنسا.

وجرى إعلان الجروان رئيساً لمنتدى باريس بإجماع الأعضاء، خلال الاجتماع الذي عقد في باريس أمس الاول.

وقال الأعضاء المشاركون: إن انتخاب الجروان يمثل إضافة نوعية لقيادة المنتدى، بما يمتلكه من خبرات متراكمة، وجهود متواصلة في تعزيز نشر قيم السلام والتسامح والتعايش في العالم، مشددين على حاجة المجتمع الدولي لرؤية جديدة نحو مواجهة التحديات التي تعيق الأمن والسلم الدوليين، وفتح آفاق أوسع نحو مزيد من التواصل واحتواء الأزمات الدولية والمشاركة بفعالية في بناء مجتمع عالمي آمن يسوده الأمن والاستقرار، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.

ويعتبر «منتدى باريس للسلام والتنمية» أحد أهم المنصات العالمية، التي عملت منذ تأسيسها في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2017، على نشر قيم السلام والتسامح، ومواجهة التطرف من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية مع صناع الرأي والنخب الاقتصادية والقانونية والسياسية والمجتمعية الفاعلة داخل أوروبا وخارجها.

يذكر ان احمد الجروان شغل منصب رئيس البرلمان العربي لعدة سنوات قبل ان يتولى رئاسة المجلس العالمي للتسامح والسلام.