امير قطر سيلتقي بايدن للتشاور حول اهم القضايا الإقليمية والدولية

المستقلة /- ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يتطلع إلى الترحيب بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أن الزيارة توفر فرصة للرئيس بايدن وأمير قطر للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين واشنطن والدوحة، وأن بايدن سيشكر الشيخ تميم على ما وصفها البيت الأبيض بجهود قطر الاستثنائية والمستمرة لضمان عبور آمن لأميركيين وغيرهم من أفغانستان.

كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع إلى زيارة الشيخ تميم المهمة، ويشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر.

وأضاف أن بايدن وأمير قطر سيبحثان أيضا ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.