امريكا تعارض احالة ملف شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

المستقلة/- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن معارضتها رفع قناة الجزيرة ملف مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين “نحن نعارض ذلك”، مضيفًا أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها”، وفق الوكالة الفرنسية.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية، أعلنت، عن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة بيد قوات الاحتلال، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما علق رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد بأن تل أبيب لن تسمح باستجواب جنود الجيش.

وقالت الشبكة الإعلامية إن رفع قضية الصحفية شيرين للمحكمة يأتي بعد إجراء الفريق القانوني للشبكة تحقيقًا بشأنها.

وأوضحت أن الملف المرفوع للمحكمة يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال، وأن الادعاء الإسرائيلي بأنها قتِلت بالخطأ لا أساس له، وأنه لم يكن هناك اشتباك بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، ويقوض نتائج التحقيق الإسرائيلية بشأن مقتلها.

وقال محامي شبكة الجزيرة في القضية رودني ديكسون بمؤتمر صحفي لاحق في لاهاي، إنه “تم رفع ملف الأدلة في قضية اغتيال أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد أي سبب لعدم اتخاذ الخطوة التالية، وهي التحقيق والكشف عن المسؤولين عن الجريمة لملاحقتهم”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة…

اخر الاخبار

جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف للقاء السيستاني

اخبار العراق

خبير يؤكد على اهمية السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار

اخبار السعودية

السوداني يؤكد.. القمة العربية – الصينية تتزامن مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

اخبار السعودية

رونالدو ينفي توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي

اخبار العراق

عضو لجنة الأقاليم يؤكد.. قريبا سيتم مناقشة قانون انتخابات المحافظات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة الوزارة

اخبار العراق

خبير يؤكد على اهمية السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار

اخر الاخبار

امريكا تعارض احالة ملف شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

اخبار السعودية

رونالدو ينفي توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي

اخبار العراق

عضو لجنة الأقاليم يؤكد.. قريبا سيتم مناقشة قانون انتخابات المحافظات

اخر الاخبار

نانسي عجرم تحيى حفلا في الدوحة 16 الشهر الجارى

اخبار العراق

بقيمة 3 مليارات دينار.. النزاهة تكشف عن صفقة فساد بين الكهرباء والصناعة

اخبار العراق

بقيمة 3 مليارات دينار.. النزاهة تكشف عن صفقة فساد بين الكهرباء والصناعة

اخبار العراق

لفك الاختناقات المرورية.. لجنة تشرع بدراسة خطة لإنشاء مجسرات في بغداد

اخر الاخبار

بسبب كمبيوتر.. ماسك يقيل نائب المستشار القانوني لمنصة تويتر

اخر الاخبار

اوغلو : دمشق رفضت طلب ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد قبل الانتخابات التركية

اخر الاخبار

بعد تأهل المغرب.. كيليان مبابي يهنأ زميله أشرف حكيمي

اخر الاخبار

شركة سكودا تعلن عن طرح سيارة Fabia بنموذجها الأحدث في الأسواق

اخر الاخبار

تعرف على اهم اعراض سرطان العظام وما هي طرق الوقاية منه

اخر الاخبار

تقرير : على واشنطن أن تدفع كييف نحو تسوية سلمية مع روسيا

اخر الاخبار

تذبذب أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء

اخر الاخبار

البرتغال تتخطى ‎سويسرا بسداسية وتحجز آخر مقعد في الدور ربع النهائي لكأس العالم