امراض الكلى المزمنة تعرف على اهم اعراضها

المستقلة /- الكلية من اهم اعضاء الجسم التي تعمل على تنقية الدم وتخليص الجسم من الفضلات

وبما أن الكلى عضو مهم في الجسم فيجب المحافظة عليه ، و يصاب بعدد من الامراض المزمنة التي لها الكثير من الاثار والاعراض التي تظهر على الجسم وتكون علامة لاصابة الكلى بأمراضض مثل: الفشل الكلوي الحاد

واحيانا ما تكون الاعراض غير واضحة ولا تحدث الاعراض عادة الا بعد تضرر الكلية المصابة بشكل كبير وتأخر امكانية العلاج

وهناك الكثير من الاعراض التي قد تترافق مع الفشل الكلوي خاصة الحاد منه ومن هذه الاعراض:

القيء والغثيان ، مشكلات في النوم عند المريض ، تشنج يصيب بعض عضلات الجسم ، التغيرات في كمية البول الخارجة من الجسم بالاضافة الى الم قد يصيب الصدر في الحلات المتاخرة خصوصا ذلك لان هذا يجعل تجمع السوائل في منطقة الصدر والقلب واردا لان الكلى المصابة بامراض مزمنة لا تؤدي وظيفتها بطريقة جيدة غالبا .