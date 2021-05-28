اليابان أول الواصلين لنهائيات كأس آسيا

المستقلة/- واصل منتخب اليابان نتائجه الكاسحة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 محققا فوزا جديدا قوامه 10 أهداف.

وحقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على حساب ميانمار بنتيجة 10-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب فوكودا دينشي أرينا في مدينة إتشيهارا اليابانية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للتصفيات، وذلك بعد نحو شهرين من فوزه على مونغوليا 14-0 في الجولة الماضية.

ورفع الفوز رصيد الساموراي إلى 18 نقطة من 6 مباريات في صدارة المجموعة السادسة، بفارق 8 نقاط كاملة عن منتخب طاجيكستان الوصيف الذي تتبقى له مباراتان على النهاية، و11 نقطة عن قرغيزستان الذي تتبقى له 3 مباريات.

وبات المنتخب الياباني بذلك أول المتأهلين رسميا إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك أول المتأهلين لنهائيات كأس آسيا 2023.