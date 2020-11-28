الولايات المتحدة وتايوان يتعاونان لتمويل مشروعات في أسيا وأمريكا اللاتينية

المستقلة/-تعتزم الولايات المتحدة وتايوان التعاون من أجل توفير بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية،بهدف تطوير شفافية أكبر للدول الساعية للحصول على تمويل من أجل تطوير بنيتها التحتية..بحسب وكالة بلومبرج.

وتعتمد مُبادرة الحزام والطريق بشكل كبير على القروض المُقدمة من بكين إلى الحكومات الأخرى، وعادة ما تشمل الشركات الصينية المملوكة من قبل الحكومة الصينية.

وقال وزير المالية

التايواني