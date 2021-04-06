الولايات المتحدة تسجل اول حالة لفيروس كورونا الهندية

المستقلة /- سجلت السلطات الصحية الأمريكية في أراضي الولايات المتحدة أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

ونقلت صحيفة “San Francisko Chronicle” عن مختبر جامعة ستانفورد لدراسة الفيروسات أن الخبراء رصدوا إصابة واحدة بالسلالة في دائرة سانتا-كلارا جنوب غرب كاليفورنيا.

وأضافت الصحيفة أن خبراء المعهد اكتشفوا كذلك 7 حالات تشتبه أنها للإصابات بالسلالة الهندية للفيروس، مضيفة أن النتائج النهاية سيتم تحديدها خلال أيام قريبة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أواخر مارس الماضي، رصدهم سلالة جديدة لفيروس كورونا بتحورين، بينما يعتبر أنها قد تكون أكثر خطورة وأكثر مقاومة في مواجهة اللقاحات من سابقاتها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

زيدان : أثق بفريقي كثيرا وأعرف ما الذي قادر على تقديمه

اخر الاخبار

خبراء : تناول الشاي الحار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

اخبار العراق

المثنى تباشر بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية

اخر الاخبار

التخطيط تطلق قريبا المنصة التجريبية الخاصة بمشروع الرقم الوظيفي

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف عن جهازها الصغير الذكي للتتبع Galaxy SmartTag Plus

الاخبار

الولايات المتحدة تسجل اول حالة لفيروس كورونا الهندية

اخر الاخبار

كلوب هاوس يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون

اخر الاخبار

كلوب هاوس يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهم بترويج عملة الدولار المزيف

اخبار العراق

خبير قانوني : إمكانية تجديد الموظفين الحاصلين على إجازة الأربع سنوات

اخبار العراق

الرافدين يمنح قروض 50 مليون الدينار للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية

اخر الاخبار

شركة أوبو تكشف عن هاتفين جديدين Oppo A74 (4G) A74 5G

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب انخفاض الدولار الامريكي

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد توفير ادوية الامراض المزمنة بنسبة 90 بالمئة

اخبار العراق

الكهرباء تخطط لرفع الانتاج الى 22 الف ميغاواط خلال الصيف

اخبار العراق

النجف : العجز بالمياه الصالحة للشرب في الصيف يصل الى 7 الاف متر مكعب