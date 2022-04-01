الوقف السني يعلن السبت أول أيام شهر رمضان

المستقلة/- أعلن ديوان الوقف السني مساء اليوم الجمعة أن غداً السبت هو أيام شهر رمضان المبارك.

وقال ديوان الوقف السني في بيان إنه تم ثبوت هلال شهر رمضان، وإن غداً السبت أول أيام الشهر الفضيل.

ونظم الوقف بهذه المناسبة احتفالية في جامع الامام أبا حنيفة بحضور عدد من المسؤولين وكبار علماء الدين.

وكانت الامارات العربية، والسعودية ، والكويت، والبحرين، وقطر، وسوريا، وفلسطين، ومصر،واليمن، وتركيا قد أعلنت أيضا أن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت الأردن، وسلطنة عمان، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، وماليزيا تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 نيسان أول أيام الشهر المبارك.