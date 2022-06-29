الوقف السني يعلن الخميس غرة ذي الحجة .. والسبت 9 تموز اول أيام عيد الأضحى المبارك

السعودية ..الوقوف بصعيد عرفة سيكون الجمعة  8 تموز

المستقلة/- اعلن ديوان الوقف السني في العراق، ان يوم غد الخميس هو اول أيام شهر ذي الحجة.

و قال الديوان في بيان أصدره، مساء اليوم الأربعاء، تم “ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء، ليكون غداً الخميس اول ايام الشهر.

وبذلك سيكون يوم السبت 9 تموز المقبل أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المملكة العربية السعودية قد  أعلنت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غداً الخميس أول أيام الشهر..

من جانبه أعلنَ مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النجف، أن يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر ذي القعدة، على أن يكون يوم الجمعة الموافق (1 /7 /2022 م) هو الأول من شهر ذي الحجة.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 10 تموز/ يوليو.

 

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