الوحدات الأردني يهيمن على الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

الوحدات الأردني يهيمن على الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

المستقلة/- هيمن فريق الوحدات الأردني، على التشكيلة المثالية للجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد اختيار 4 لاعبين من الفريق.

كما شهدت التشكيلة تواجد ثنائي الهلال السعودي ياسر الشهراني ومحمد كنو، علاوة على جيفرسون كولازوس نجم القوة الجوية العراقي.

وسيطر نجوم الوحدات على التشكيلة لأول مرة، بعد انتفاضة الفريق الأردني أمام النصر السعودي، والفوز بنتيجة (2-1).

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ5 كما يلي:-

عبد الله الفاخوري (الوحدات)، أحمد ثائر (الوحدات)، أوليكسي لارين (استقلال دوشنبه)، مهدي بن عطية (الدحيل)، ياسر الشهراني (الهلال)، محمد كنو (الهلال)، أحمد سمير (الوحدات)، خالد باوزير (الشارقة)، جيفرسون كولازوس (القوة الجوية)، سالم صالح (الشارقة)، أحمد زريق (الوحدات).