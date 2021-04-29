الوحدات الأردني يهيمن على الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

المستقلة/- هيمن فريق الوحدات الأردني، على التشكيلة المثالية للجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد اختيار 4 لاعبين من الفريق.

كما شهدت التشكيلة تواجد ثنائي الهلال السعودي ياسر الشهراني ومحمد كنو، علاوة على جيفرسون كولازوس نجم القوة الجوية العراقي.

وسيطر نجوم الوحدات على التشكيلة لأول مرة، بعد انتفاضة الفريق الأردني أمام النصر السعودي، والفوز بنتيجة (2-1).

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ5 كما يلي:-

عبد الله الفاخوري (الوحدات)، أحمد ثائر (الوحدات)، أوليكسي لارين (استقلال دوشنبه)، مهدي بن عطية (الدحيل)، ياسر الشهراني (الهلال)، محمد كنو (الهلال)، أحمد سمير (الوحدات)، خالد باوزير (الشارقة)، جيفرسون كولازوس (القوة الجوية)، سالم صالح (الشارقة)، أحمد زريق (الوحدات).

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الوحدات الأردني يهيمن على الجولة 5 من دوري أبطال آسيا

رياضية

تعرف على جدول العراق في كأس العرب 2021

رياضية

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021

اخر الاخبار

وفاة الفنان الأردني محمد الختوم بعد صراع طويل مع المرض

اخر الاخبار

بعد تصدره الترند.. تعرف على أحداث الحلقة من مسلسل “كوفيد 25”

رياضية

نتائج مباريات الأربعاء في الدوري العراقي

اخر الاخبار

فيديو.. “سبب اعتزالها وزواجها لمدة 17 يوماً” أسرار تعرض لأول مرة عن نجوي فؤاد

اخر الاخبار

فيديو.. “سبب اعتزالها وزواجها لمدة 17 يوماً” أسرار تعرض لأول مرة عن نجوي فؤاد

رياضية

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على باريس في دوري الأبطال

اخبار العراق

ولادة اربعة توائم في الانبار

اخر الاخبار

وفاة رائد الفضاء مايكل كولينز قائد مهمة أبولو 11 أول رحلة للقمر

رياضية

درجال: افتتاح ملعب الحبيبية سيشهد ملحمة كروية

رياضية

نادي الطلبة يعين مدربا جديدا

اخر الاخبار

فيديو.. عراقيون عالقون في الهند يوجهون رسالة إلى الكاظمي

اخر الاخبار

الكشف عن “ملك الكبتاغون” المتهم بالتهريب إلى اليونان والسعودية

اخر الاخبار

أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا في الهند

اخر الاخبار

يوسف الشريف يتصدر ترند تويتر بسبب “كوفيد 25”