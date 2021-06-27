الوحدات الأردني يرفع رواتب 8 لاعبين

المستقلة/- قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات الأردني، رفع القيمة المالية لعقود مجموعة من اللاعبين الشباب في صفوف فريق الكرة الأول، بعد توصية من قبل المدير الفني عبدالله أبوزمع.

وتأتي الموافقة على قرار رفع عقود عدد من اللاعبين بهدف تحفيزهم وتقديم أفضل ما لديهم في المرحلة المقبلة.

وتقرر رفع عقود 8 لاعبين هم: عبد الله الفاخوري، فادي عوض، أحمد ثائر، أنس حماد العوضات، أحمد طنوس، دانيال عفانة، ثائر أشرف، ومهند سمرين.

ويعتبر الوحدات من أبرز الأندية التي تهتم بالعناصر الشابة، وبما يعزز من المحافظة على قدرات فرقه لمواسم مقبلة.

ويستعد فريق الوحدات لخوض مواجهة قوية مساء اليوم تجمعه مع شباب الأردن “المتصدر” في الجولة السابعة لبطولة دوري المحترفين.

ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في واحدة.