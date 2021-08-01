الهيئة التطبيعية : تأمين معسكرين خارجيين لمنتخب العراق الوطني بكرة القدم

المستقلة/- شرعت الهيئة التطبيعية بإجراءاتها الإدارية والتنظيمية لتأمين معسكرين خارجيين لمنتخبنا الوطني بكرة القدم يقامان بالتتابع في مدينتي أزميت التركية وماربيلا الاسبانية خلال الايام المقبلة من شهر اب الحالي، تماشياً مع أجندة المدرب الجديد الهولندي ديك ادفوكات الرامية الى تجهيز اللاعبين بدنيا وخططياً قبل خوض التصفيات المونديالية الحاسمة التي ستقام بنظام الاياب والذهاب.

المعسكر الخارجي الاول سيكون في مدينة ازميت التركية التي تبعد نحو 100 كم شرق إسطنبول لمدة أسبوع واحد وسيكون مخصصاً لمعالجة التفاوت الواضح في معدل اللياقة البدنية بين اللاعبين الذين دخلوا في راحة سلبية بعد الانتهاء من الاستحقاقات المحلية، فضلا عن ان هناك العديد من نجوم منتخبنا ليست لديهم اندية وبحاجة ماسة الى تمارين الجهد البدني بالإضافة الى التمارين الخططية التكتيكية بشقيها الهجومي والدفاعي والقيام بالتدريبات اللازمة التي تدخل في صلب العملية التدريبية التطويرية ومن المؤمل ان يشهد إقامة مباراة تجريبية لمنتخبنا ضد ليببا سيتم تحديدها خلال الأسبوع الحالي .

اما المعسكر الخارجي الثاني الذي ستحتضنه جزيرة ماربيلا السياحية التي تقع في مقاطعة ملقا جنوب اسبانيا، وهنا فضّل المدرب ادفوكات ان يكون هذا التجمع مسرحاً للتحضيرات المركزة مع وضع فلسفته التكتيكية التي سيطبقها منتخبنا في التصفيات المونديالية وستكون مدته الزمنية اقل من اسبوعين كما يتيح التواجد في اسبانيا إمكانية اللعب مع العديد من الأندية المتقدمة ومواجهة المنتخبات الاخرى التي تتواجد في هذا المكان من كل سنة وستحرص وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في وزارة الخارجية والسفارة الاسبانية في العراق على تذليل المعوقات والحصول على سمات التأشيرات الى أوروبا بأسرع وقت ممكن.

في سياق متصل تسعى الهيئة التطبيعية الى مخاطبة الاتحاد السعودي من اجل تنظيم مباراة ودية تقام في الرياض تجمع الأخضر السعودي واسود الرافدين قبل أيام من نهاية الشهر الحالي قبل السفر الى كوريا الجنوبية للقاء منتخبها في افتتاح التصفيات الحاسمة لكاس العالم 2022 في العاصمة سيئول .

وكان المدرب أدفوكات قد اعرب عن ارتياحه الكبير بعد معرفته بوجود طائرة سفر خاصة ببعثة المنتخب الوطني خلال التصفيات ومشاركته الخارجية تقوم برحلات مباشرة من دون أي توقف، واصفا هذه الخطوة “ بالمتقدمة” ومن شأنها تذليل المعوقات الجسدية التي كانت تأكل كثيراً من جرف اللاعبين وتسهم في ارهاقهم بعد واثناء الرحلات الجوية «.