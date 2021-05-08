الهلال يكتسح الشباب ويقترب من لقب الدوري السعودي

المستقلة/- اكتسح فريق الهلال مضيفه الشباب 5-1 في مباراة ديربي الرياض، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في مواجهة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز خماسية الهلال بافيتمبي جوميز (هدفين) ولوسيانو فييتو والبديلين ناصر الدوسري ومحمد كنو بالدقائق 3 و25 و48 و66 و84، فيما سجل هدف الليوث الوحيد فابيو مارتينيز في الدقيقة 5.

وتمسك الهلال برغبته في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا، معززا صدارته ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.