الهلال يكتسح الشباب ويقترب من لقب الدوري السعودي

المستقلة/- اكتسح فريق الهلال مضيفه الشباب 5-1 في مباراة ديربي الرياض، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في مواجهة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز خماسية الهلال بافيتمبي جوميز (هدفين) ولوسيانو فييتو والبديلين ناصر الدوسري ومحمد كنو بالدقائق 3 و25 و48 و66 و84، فيما سجل هدف الليوث الوحيد فابيو مارتينيز في الدقيقة 5.

وتمسك الهلال برغبته في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا، معززا صدارته ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

الهلال يكتسح الشباب ويقترب من لقب الدوري السعودي

ثقافة وفنون

شاهد.. ريهام سعيد لـ حسن شاكوش: انت مش راجل.. والأخير: شفت حاجات ماتتحكيش

اخر الاخبار

فيديو.. رامز جلال غارق فى الدماء.. والسبب “أحمد نوتردام”

رياضية

اليويفا يعاقب أندية دوري السوبر

رياضية

تأجيل الجولة 32 من الدوري العراقي

اخبار مصر

مذبحة تهز مصر.. خباز يقتل أولاده الـ 6 وزوجته ويحاول الانتحار

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يسخر هيا الشعيبي بسبب إعلانها الجديد

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يسخر هيا الشعيبي بسبب إعلانها الجديد

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد إصابتهما بكورونا

اخبار العراق

كتاب ياكوبسن “اللسانيات الشعرية والسيمائية” بترجمة الشاعر رعد زامل

اخر الاخبار

وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا

رياضية

تسريب قميص ميلان الجديد

رياضية

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

رياضية

محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

رياضية

التطبيعية تجري تعديلات على طاقم منتخب الشباب

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى