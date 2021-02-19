الهلال السعودي يفاوض مدرب ميسي السابق

المستقلة/- دخلت إدارة نادي الهلال السعودي، في مفاوضات مع مدربين جدد لخلافة الروماني رازفان لوشيكو، الذي أقيل منذ أيام لتراجع نتائج الفريق.

وكشفت صحيفة “Superesportes” البرازيلية، أن الهلال السعودي قدم عرضا للأرجنتيني خورخي سامبولي، مدرب أتلتيكو مينيرو لتدريب الفريق السعودي.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض الذي قدمه الهلال للمدرب الذي سبق له الإشراف على تدريب ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين بين عامي 2017 و2018.

يذكر أن تقارير إعلامية برازيلية، ذكرت أن سامبولي يستعد لمغادرة نادي أتلتيكو منيرو، الذي يتولى تدريبه منذ مارس/آذار 2020، مع نهاية النسخة الحالية من الدوري البرازيلي.

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