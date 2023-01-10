الهلال السعودي يسعى لضم ميسي مقابل صفقة خيالية

المستقلة/- ذكرت مصادر اعلامية أن نادي الهلال السعودي بدأ بالتفاوض رسميًا مع بطل العالم ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي، في سبيل التعاقد معه وجلبه إلى الدوري السعودي ردًا على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر.

وبحسب التقارير، فإن الزعيم الأزرق يعتزم تقديم عرض مالي خيالي للبرغوث الأرجنتيني قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويًا، والذي في حال تم سيكون العرض الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويبدو أن الهلال السعودي يخطط لضم نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، فعلى الرغم من عقوبة الحرمان من التعاقدات بسبب قضية محمد كنو، إلّا أن الأزرق يحضر عرضًا ماليًا ضخمًا هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وبحسب التقارير عرض الهلال بالفعل على ليو ميسي 400 مليون يورو سنويًا للانضمام إلى الفريق، وهو ما قد يجعل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عامًا يفكر جديًا بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان وإنهاء مسيرته الكروية باللعب في الدوري السعودي للمحترفين تمامًا كما فعل كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي النصر.

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