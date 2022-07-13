الهضبة “عمرو دياب” يتصدر التريند بعد إصدار أغنياته الثلاث

المستقلة /- بعد عدة ساعات من طرح “ميجا ميكس” لأغنيات الفنان عمرو دياب الثلاثة “وزير السعاده ، الناس الحلوة، ب و ح و ب و ك”. تصدر الفنان تريند موقع التدوين العالمي “تويتر”.

وتعد هذه أول مرة يطرح فيها الفنان ميجا ميكس قبل الأغنية، ونجح خلال ساعات قليلة أن يتصدر مواقع التواصل. كما لقبه العديد من متابعيه بـ وزير السعادة ليكون بذلك لقباً جديداً للهضبة.

ويستمر عمرو دياب في طرح أغنياته خلال موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند :تويتر” مؤخرا بأغنيته “اللوك الجديد”. وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

ويستعد الهضبة لإحياء حفل “موسم الجيمرز” في “بوليفارد الرياض”، وذلك خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، غدًا الخميس 14 يوليو.