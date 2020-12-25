النفط يحدد مطالبه مقابل التخلي عن محمد داوود للشرطة

النفط يحدد مطالبه مقابل التخلي عن محمد داوود للشرطة

(المستقلة) حدد نادي النفط مطالبه مقابل التخلي عن بطاقة الاستغناء للاعب محمد داوود، من أجل الرحيل لصفوف الشرطة.

وكان داوود قد أبلغ إدارة نادي النفط برغبته بالانتقال إلى نادي الشرطة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا تمانع إدارة النفط انتقال اللاعب، بشرط أن يكون هناك اتفاق على صفقة تبادلية، دون أن تكون صفقة انتقال حر.

واشترطت إدارة النفط، في اجتماعها اليوم الجمعة مع مسؤولي الشرطة، الحصول على خدمات كل من علي مهدي وحسام جاد الله، بالإضافة إلى مبلغ 250 مليون دينار.

ومن المنتظر أن ترد إدارة الشرطة على طلب النفط في وقت لاحق.