النصر يعلق على احداث السليمانية : نرفض “القمع” الممارس

المستقلة / – أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، مساندته للمطالب المشروع للمتظاهرين في مدينة السليمانية، معربا عن رفضه لـ”القمع” الممارس ضدهم.

وقال الائتلاف في بيان تلقته المستقلة، ان “ائتلاف النصر يساند المطالب المشروعة للمواطنين في كردستان العراق بالحياة الحرة الكريمة، ومنها تأمين الرواتب وأساسيات قوت الشعب، ويدين القمع الممارس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام، ويدعو لإستجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق حرية الإعلام، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.

واضاف إن “تحقيق مطالب الشعب، رهن إدارة وطنية فعّالة ونزيهة وحيوية قادرة على الإستجابة لمتطلبات الحكم، وإن خلاص العراق كدولة يكمن بنظام المواطنة والحكم الرشيد، وتحرير الدولة من المحاصصة والفساد وتبعية الإرادة والقرار. إنّ الحقوق والمطالب هي ذاتها لجميع مواطني العراق من زاخو الى الفاو، وتحقيقها رهن قيام حكم عادل نزيه وكفوء”.