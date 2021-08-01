النزاهة : ضبط مخالفاتٍ في تسجيل عقارٍ ومُتَّهمٍ بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود

المستقلة/- ضبطت هيئة النزاهة العامة مخالفات ورشى ومواد منتهية الصلاحية في دوائر المثنى.

وذكرت في بيان ان : دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في تسجيل عقارٍ وضبط مُتَّهمٍ بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، فضلاً عن موادّ مُنتهية الصلاحيَّة في أحد المُختبرات الأهليَّـة في محافظة المثنى.

و أكَّدت أن : ملاكات مكتب تحقيق المثنى قامت بضبط الأوليَّات الخاصَّة ببيع أحد العقارات العائدة إلى دائرة صحَّة المُحافظة، في دائرة عقارات الدولة وتسجيله باسم شخصٍ غير مالكه الأصليِّ؛ رغم صدور المُوافقات الرسميَّـة بتمليكه؛ استناداً للقرار (198 لسنة 2011).

وأضافت : تم ايضا في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة مقابل ترويج معاملةٍ لبيع قطع الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى مديريَّة بلديَّة السماوة وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، مُبيّنةً أن المُتَّهم يقوم بترويج معاملاتٍ لبيع قطع الأراضي بالتعاون مع زوجته التي تعمل مُوظَّفةً في مديريَّـة البلديَّـة.

وأوضحت أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط طلباتٍ ومعاملاتٍ في سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن معاملاتٍ وأوليَّاتٍ تعود لمديريَّة البلديَّـة في دارالمُتَّهم بعد استحصال إذن تفتيشٍ.

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أفادت الهيئة بانه تمَّ ضبط موادَّ مُنتهية الصلاحية تُستخدَمُ في فحوصات وتحاليل (covid19) في أحد المُختبرات الأهليَّـة في المُحافظة، مُشيرةً الى ضبط معاون مُدير المُختبر.