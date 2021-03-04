النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

المستقلة /-أعلنت هيئة النزاهة، ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في محافظة ميسان.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها”.

وأضافت الدائرة أن ” الفريق تمكن من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب”.

وبحسب البيان ، “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.