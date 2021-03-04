النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

المستقلة /-أعلنت هيئة النزاهة، ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في محافظة ميسان.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها”.

وأضافت الدائرة أن ” الفريق تمكن من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب”.

وبحسب البيان ، “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

اخبار العراق

“الرقم الوظيفي”..التخطيط تختبر النظام في التربية كأولى الوزارات

اخر الاخبار

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخر الاخبار

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

اخر الاخبار

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

اخبار الاردن

ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

اخر الاخبار

شاهد: اعترافات صادمة وبكاء لأسرى حوثيين في مأرب

اخر الاخبار

فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

اخر الاخبار

شاهد: تحطم طائرة رش إسرائيلية بالنقب وإصابة الطيار

اخر الاخبار

تشابه أسماء يحول اردني لوزير لبناني

اخر الاخبار

عراقية فقدت جنينها بعد توقيفها تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية

اخر الاخبار

امرأة تقتل قائد لواء الباقر