النجم صلاح عبدالله يخوض تجربة التقديم التلفزيوني

المستقلة/- يطل النجم صلاح عبدالله على جمهوره هذه المرة بشكل مختلف على قناة اقرأ الفضائية حيث يشارك في المسلسل الكوميدي القيمي (يجعله عامر) بدور اعلامي مقدم برنامج تلفزيوني.

ويعتبر مسلسل يجعله عامر اول انتاج سيت كوم كوميدي لقناة اقرأ الفضائية تم تصويره في جمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من النجوم مثل صلاح الدالي وانعام سالوسة ونورهان ومصطفى هريدي مع عدد من النجوم.

قيم إنسانية و اسكتشات أخلاقية من القرآن الكريم والسنة النبوية في قالب كوميدي لطيف يناسب افراد الاسرة تطرح يومياً في المسلسل والذي يبث على شاشة اقرأ 1 ليلاً ويعاد 3:30 صباحاً ويعاد 3 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وعلى منصات اقرأ الرقمية على السوشال ميديا.