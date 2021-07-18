الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الصفحة الرسمية للنجم كاظم الساهر، وفاة أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة الساهر الموسيقية.

ونشرت الصفحة صورة للراحل، وعلّقت عليها بالقول:الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وفى سياق آخر نعى الفنان كاظم الساهر ضحايا حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، جنوب العراق، الذي حدث مؤخرا، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً : “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية”.

أضاف: ” نسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، قد وجه دعوة رسمية للقيصر كاظم الساهر، للمشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “دعوة الوزير جاءت بناء على استقباله وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبه بمقر الوزارة الأسبوع الماضي، إذ نوقش حضور الساهر حفل افتتاح أو ختام البطولة”.

وأضافت، أن “الساهر يمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونه رمزا وطنيا نفتخر به”.

وأشارت إلى أن “مواقف الساهر الوطنية النبيلة تؤكد أنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة”.