الموانىء العامة تتوقع استحداث 700 فرصة عمل في ميناء الفاو

المستقلة /- رجحت الشركة العامة للموانئ، ان يوفر ميناء الفاو 700 فرصة عمل خلال الأيام المقبلة كمرحلة أولى بعد أن يتم اطلاق التخصيصات المالية المرصودة للميناء في الموازنة الحالية.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ بهاء إسماعيل في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “عدداً من الشباب من قضاء الفاو طالبوا بفرص عمل في الميناء من خلال المشاريع الخمسة الموقعة مؤخراً والتي وضع حجر أساسها رئيس الوزراء الشهر الماضي”.

وأضاف إسماعيل، أن “هذه المشاريع لم تتم المباشرة بها بعد بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية المرصودة لها في الموازنة، وفي حال إطلاقها سيتم تشغيل ما بين 10 إلى 15 ألف عامل بفترات متفاوتة بحسب نسب الإنجاز”.

وأوضح، أنه “في حال إطلاق التخصيصات، ستقوم الشركة الكورية بتوظيف ما يقارب 700 عامل محلي من أهالي الفاو وباقي المدن العراقية”، مشيرا إلى أن “مشروع ميناء الفاو من المشاريع المهمة التي لها أولوية لدى الحكومة لذلك لن يتأخر إطلاق الأموال”، مرجحاً أن يتم إطلاقها نهاية الشهر الحالي”.

وبين إسماعيل أن “هناك مشاريع عديدة منها بناء هياكل للأرصفة الخمسة ومسح وحفر القناة الملاحية المؤدية الى ميناء الفاو والطريق المؤدي الى النفق المائي، وهذه المشاريع تحتاج الى عمالة”، مشيرا إلى أن “هناك وظائف موجودة في الشركة الكورية للأعمال الموقعة في 2013، وهذه المشاريع استوعبت 800 عامل محلي بمختلف الاختصاصات”.

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