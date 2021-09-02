المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات مونديال قطر 2022

المستقلة /-يواجه المنتخب الوطني العراقي، اليوم الخميس ، نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بغداد على ملعب سيئول كأس العالم في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة في العراق عبر الموقع الالكتروني لقناة الرابعة الفضائية، إضافة الى عدد من الشبكات المحلية المتعاقدة معها،

ويخوض منتخب العراق منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران و الإمارات ولبنان وسوريا.