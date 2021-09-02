المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات مونديال قطر 2022

المستقلة /-يواجه المنتخب الوطني العراقي، اليوم الخميس ، نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بغداد على ملعب سيئول كأس العالم في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة في العراق عبر الموقع الالكتروني لقناة الرابعة الفضائية، إضافة الى عدد من الشبكات المحلية المتعاقدة معها،

ويخوض منتخب العراق منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران و الإمارات ولبنان وسوريا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات مونديال قطر 2022

اخبار العراق

المفوضية تحدد مكافأة للأساتذة الجامعيين المشرفين على مراكز الاقتراع

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : تناول مشروبات تحتوي على السكر يسبب التهابات مزمنة في الجسم

اخر الاخبار

تعرف على اهم العلامات التي يسببها نقص فيتامين B12

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد أنَّ العراق يمر بنهاية الموجة الثالثة لجائحة كورونا

اخبار العراق

هيئة النزاهة تعلن شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم الماليَّة

اخر الاخبار

بعد اتفاق أوبك+.. تراجع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

بعد اتفاق أوبك+.. تراجع اسعار النفط اليوم الخميس

اخبار العراق

تقرير : العراق هو الخاسر الأكبر في حروب المياه بالشرق الأوسط

اخر الاخبار

الخارجية الأميركية : غالبية الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن لم يتم إجلاؤهم

اخبار العراق

“السيبرنطيقا وزمكانية الفن المعاصر” كتاب لتدريسية في جامعة ميسان

اخبار فلسطين

الرجوب يدعو حماس لإعادة النظر في سياساتها تجاه رام الله

اخر الاخبار

القنوات الإخبارية السعودية تبدء الانتقال من دبي إلى الرياض

اخر الاخبار

(مو) نسخة كورونا الجديدة تثير قلق الصحة العالمية

اخر الاخبار

قمة بغداد..خطوة على الطريق

اخر الاخبار

مسابقة Apps UP 2021: ثلاث نساء يتصدرن قائمة مطورات التطبيقات الرائدات إقليمياً

اخبار العراق

مقتل امرأة بعد تجدد نزاع عشائري شرقي ذي قار