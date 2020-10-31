المنتج صادق صباح تعليقاً على إنطلاق “الهيبة الرد” غدًا: أوعدكم بجزء ملئ بالتشويق

المستقلة/ منى شعلان / تعرض أولى حلقاته الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” والذي يحمل هذا العام عنوان “الهيبة الرد” ، غدًا الأحد، عبر قناة MBC 4 ومنصة شاهد، بعدما تم تأجيل عرضه في موسم رمضان 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحرص صادق الصباح، منتج مسلسل”الهيبة الرد” على توجيه رسالة لفريق العمل، قبل إنطلاق عرضه أمس ، فى تغريدة له قائلاً: “في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم يبقى الفن وحده وسيلة للتخاطب ومتنفّس حقيقي.. ومع انطلاق المسلسل الأكثر شعبية (الهيبة الرد) عبر عدة محطات عربية أحيي كل طاقم العمل من فنيين وممثلين وكل من ساهم في نجاح الهيبة بأجزائه الثلاثة.. وأعدكم بجزء رابع مليء بالتشويق على أعلى المستويات”.



وتدور أحداث الجزء الرابع من الهيبة حول أحداث مشوقة وإستكمالاً للجزء الثالث، حيث ستبدأ بعودة جبل الى حياته بعد محاولة الإغتيال التي تعرض لها، وتسببت في فقدان زوجته وابنه، وسوف يحاول البحث عن الجناة والإنتقام منهم، حيث ستتصاعد الأحداث لتكشف لنا على أمور غير متوقعة.

مسلسل”الهيبة الرد”، وهو من إنتاج شركة الصباح، ومن إخراج سامر البرقاوي، وبطولة: ​منى واصف​، ​تيم حسن​، ​ديمة قندلفت​، ​عبدو شاهين​، ​سعيد سرحان​ و​أويس مخللاتي​ وعادل كرم وغيرهم.