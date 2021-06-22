المستقلة /- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، ضبط حاوية مخالفة للشروط الجمركية في ميناء أم قصر.

وقالت الهيأة في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء: إن”منفذ ميناء أم قصر الشمالي واللجنة المشتركة مع جهاز المخابرات الوطني ومركز شرطة جمرك أم قصر ،تمكنوا من ضبط حاوية منجزة معاملتها الجمركية من لجنة الكشف الجمركي التابع الى مركز جمرك الميناء”.

وأضافت أن “الحاوية تحتوي على (1363بكج) مضخة ماء وصوندة بلاستك وأدوات احتياطية للمضخات، مبينة أنه”بعد كشف اللجنة المشتركة تبين أن الموجود الفعلي للحاوية (23 طن) مواد احتياطية للمضخات ولا وجود للمواد الأخرى، ما يعد ذلك تلاعباً في وصف البضاعة وتهرباً من دفع الرسوم الجمركية والضريبية وفقاً للضوابط والتعليمات ،ما سبب هدراً بالمال العام بقيمة (6 ملايين و739 ألف دينار)”.

وتابعت أنه”تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.