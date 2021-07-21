الملك عبد الله الثاني يكشف عن أهمية التوصل لحلول لمساعدة سوريا بالنسبة للأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا، سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص.

الملك عبد الله الثاني: التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوصبوتين يبحث في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تسوية الأزمة السورية

أوضح الملك عبد الله الثاني، للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن “الأردن يسعى لتقديم الحلول للأزمة السورية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لعودة سوريا إلى الحضن العربي”.

وقال: “أن الحفاظ على مصالح الأردن العليا هو دائما الغاية والهدف”.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق عدة أيام إلتقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعددا من المسؤولين في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والملكة رانيا رافقا الملك عبد الثاني في زيارته إلى الولايات المتحدة.

ويعد العاهل الأردني أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي بايدن منذ توليه مهام منصبه