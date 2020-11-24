الملك عبدالله.. أول حاكم عربي يجري اتصالا بـ جو بايدن

المستقلة /-أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإن العاهل الأردني أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.