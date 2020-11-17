“الملابس” تفرق بين منتخبات العراق

(المستقلة) – في مفارقة غريبة ونادرة، يرتدي منتخب الناشئين العراقي قمصان تختلف عنا يرتديه المنتخبان الأول والشباب.

ويرتدي المنتخب الأول قمصان من تصنيع شركة “أمبرو” للملابس الرياضية، وكذلك منتخب الشباب.

فيما لا يزال منتخب الناشئين يعتمد على القمصان القديمة من تصنيع شركة “ديادورا”.

ويأتي ذلك رغم وعد الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بتعميم الزي الموحد لجميع الفئات السنية لمنتخبات “أسود الرافدين”.

يذكر أن منتخب الناشئين فاز على فريق النجدة الأول بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الشعب الثاني.

ولعبت المباراة على شوطين، وعمل خلالها الجهاز الفني للمنتخب على إشراك اغلب اللاعبين تحضيراَ للاستحقاقات القادمة.

 

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